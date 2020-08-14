Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulların 21 Eylül'de açılmasıyla ilgili flaş çağrı!

Okullar 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak eğitime başlayacak. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, anne babalara çağrı yaparak, okuların açılmasına hazırlık yapılmasını istedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 21 Eylül'de kademeli olarak eğitime başlayacak olan okullarla ilgili velilere flaş çağrı geldi. Koca, "Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" dedi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık bakanı Koca şöyle dedi:

"Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak."