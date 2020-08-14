Haftanın son işlem gününde gram altın yeniden 460 lira bandının üzerine çıktı. İşte piyasalardaki son durum...

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Geçtiğimiz günlerde ons altındaki gerileme nedeniyle 480 lira seviyelerinden 450 lira seviyelerine sert bir düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeniden dengelenme süreci içerisinde.

Altının ons fiyatının 2 bin doların altına gerilemesiyle birlikte hem gram altında hem de diğer altın türlerinde sert bir düşüş yaşanmıştı.

Gram altın

Bigpara’dan alınan son verilere göre bugün gram altın 461 TL’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 953 dolarda yer alıyor.

Çeyrek altın

Haftanın son işlem gününde çeyrek altın alış fiyatı 748 lira olarak belirlenirken satış fiyatı ise 767 lira seviyelerinde yer alıyor.

Tam altın

Tam altının bugünkü alış fiyatı 2 bin 996 lirada yer alırken satış fiyatı ise 3 bin 68 lirada konumlandı.

Cumhuriyet altını

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 987 TL’den alınıp 3bin 45 TL'den satışa sunuluyor.