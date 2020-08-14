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Berat Albayrak: Haziran ayında Avrupa sıralamasında  ilk sırada yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, haziran ayı Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17.6'lik artışa değinerek, "güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.

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Sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı.

Ekonomideki sevindiren gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından değerlendirdi. Albayrak, yaptığı paylaşımda "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında  ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." ifadelerine yer verdi.

Haziran ayında Avrupa sıralamasında  ilk sırada yer aldı

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi. 

Buna göre, endekste aylık bazda yüzde 17,6'lık artış gösteren Türkiye'yi, yüzde 17,1'lik artışla Macaristan ve yüzde 14,5'lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9,1'lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2,3'lük düşüşle Norveç dikkati çekti. 

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