Fed kripto para için çalışıyor! Fed Yönetim Kurulu Üyesi açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) dijital para birimi (Kripto para) için çalışma yaptığını duyurdu.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in San Francisco şubesince düzenlenen bir etkinlikte yapmış olduğu konuşmada, Fed'in dijital para birimleriyle ilgili araştırma yapmasının önemli olduğunu kaydetti.

'Araştırıyoruz' mesajı

Brainard, Fed'in muhasebe biriminin aktif olarak bu konuda çalıştığını açıkladı.

Nakit paranın dijital eşdeğerini sunmak için yenilikçi teknolojilerin araştırıldığını aktaran Brainard, nakit ve diğer ödeme seçeneklerinin tamamlayıcısı olarak dijital para birimlerinin kullanım zorluklarını araştırdıklarını belirtti.