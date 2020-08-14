Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yunanistan' a Doğu Akdeniz tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını yok sayan Yunanistan'ın kışkırtmalarına tepki göstererek, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında konuştu.

Sincan Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katılan katılan Gül burada yaptığı konuşmada Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur" dedi.