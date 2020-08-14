Yaklaşık 4 bin 100 çift GADEM İle yuvalarını kurtardı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğinde, aile yapısının parçalanmaması, sağlıksız ortamda çocukların yetişmemesi ve kayıp nesillerin oluşmaması amacıyla Türkiye’de Gaziantep Aile Destek Merkezi (GADEM) adıyla bir ilke imza atıldı.

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Bu kapsamda boşanma sürecine giren 4 bin 856 çifte başvuruları doğrultusunda verilen aile danışmanlığı hizmeti, yüzde 85 oranında başarı yakaladı.

Toplumun temel taşı olan aile yapısını korumak ve var olan sıkıntılara kalıcı çözümler bulmak adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Gazi şehirlilere sunduğu GADEM’le, gerek çiftlere yönelik doğru iletişim, empatik yaklaşım, ailenin önemi gibi konularda verilen psiko-sosyal destek gerekse de büyükşehir tarafından sunulan sosyo-ekonomik desteklerle çiftler arası problemler büyük ölçüde aşılıyor.

Bu doğrultuda merkezde, boşanma sürecine giren 4 bin 856 çift, aile danışmanlığı hizmeti alarak yüzde 85 oranında başarı grafiği yakalandı, çiftlerin aile müessesini korundu. Yüz yüze görüşmelerle ve ücretsiz olarak verilen hizmet, randevu sistemiyle yürütülüyor. Elde edilen vatandaşların bilgileri ise gizlilik ilkesi gereğince saklı tutuluyor. Ayrıca kurumun faaliyetleri çerçevesinde psikolojik danışmanlık hizmeti, eğitim hizmetleri, hukuki danışmanlık ve 153 Psiko-Sosyal Destek Hattı ile evli çiftler başta olmak üzere aile bireylerine umut olunuyor.

Binlerce aile, gadem’le mutluluğa erişti

GADEM’de aile içi iletişimde bireylere mutlu, güvenli bir aile birliğinin sağlanması ve tüm çabalara rağmen boşanmaya karar vermiş ailelerde çocukların zarar görmeyeceği sağlıklı bir ortamda sürecin yürütülmesi için destek sağlanıyor. Bunun yanında empati kazandırmaya yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek, sağlıklı ailelerin oluşturulması için bireyleri bilinçlendirmek, aileleri değişen toplum yapısı ve şartları konularında bilgilendirmek ve bu anlamda güçlendirecek eğitimler sunmak hedefleniyor.

Aile içi iletişim problemleri yaşayan ya da boşanma sürecine girmiş çiftler için aile danışmanlığı görevini de üstlenen GADEM’le aile mahkemelerine boşanma amacıyla müracaat eden çiftlere ulaşılarak aile danışmanlığı hizmetine yönlendirme yapılıyor. Bu doğrultuda kendi kendine yetebilen özgüveni ve sorun çözme becerileri yüksek çocukların mutlu ailelerde yetiştiği inancıyla merkezde binlerce aileye verilen ücretsiz danışmanlık hizmeti devam ediyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlardan başkan şahin ve ekibine teşekkür!

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GADEM’de danışmanlık hizmeti aldığı için memnuniyetini dile getiren N. A. Ailesi ve kendisi için çok faydalı bilgiler aldığını belirterek, yaşadığı sıkıntıları adım adım ilerleyerek atlattım. Şu anda eşim de ailem de bendeki değişimin farkındalar ve bu durumdan gayet hoşnutlar. Büyükşehirin GADEM gibi bir birime sahip olması hizmet açısından çok önemli. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

GADEM’den yararlanan N. D. aile danışmanlığına gittiğini hatırlatarak, “Ciddi ailevi sorunlarımız mevcuttu. Ailemizde geleceğimizin ne olacağına dair tedirginlik vardı. Çok memnun kaldık aldığımız danışmanlık hizmetinden. Aile içi iletişimimiz güçlendi. Birbirimizi anlamaya başladık. Çok şükür şimdilerde sıkıntılarımızı büyük ölçüde azalttık. GADEM’in bizlere yönelik gerçekleştirdiği hizmetten dolayı Başkan Şahin ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.