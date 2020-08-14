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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan kentsel dönüşüm müjdesi

ADIYAMAN Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm projesinin ihale tarihinin belirlendiğini müjdeledi.

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın Ankara’da yoğun görüşmeleri sonrası, daha önce kentsel dönüşüm olarak ilan edilen bölgenin ihale tarihi netleşti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu (GMDK) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın öncülüğünde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret eden Başkan Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm ilan ettikleri mahallelerin 12.10. 2020 tarihinde ihalesinin yapılacağını söyledi.

Adıyaman’da uygulanacak olan kentsel dönüşümün ihale tarihini veren Başkan Kılınç, aynı zamanda 2 önemli projeden daha söz etti. Yaptığı açıklamada, Altınşehir evlerinin ve sözleşmesi son aşamada olan Millet Bahçesi’nin durumunu istişare ettiklerini belirtti.
Başkan Kılınç, “Ankara’da, şehrimiz için çok önemli olan projeler hakkında TOKİ Başkanı Ömer Bulutla istişare ettik. Başkan Bulutla görüşmemizi GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın öncülüğünde gerçekleştirdik. AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin de bize eşlik etti. Görüşme esnasında Altınşehir evlerinin ve sözleşmesi son aşamada olan Millet Bahçesi’nin durumunu konuştuk. Kentsel dönüşüm ile ilgili acil olarak yaklaşık 85 dönümlük alan ve 480 konut, Altınşehir ile ilgili istişarede bulunduk. Gelip bakacaklar, hak sahipleri de uygun görürlerse istişarede bulunulacak. Ayrıca kentsel dönüşüm ilan ettiğimiz mahallelerin 12.10.2020 tarihinde ihalesinin yapılacağının müjdesini aldık. Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. Bu manada bizleri kırmayıp kabul eden ve projelerimiz hakkında destek veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a, görüşmemize öncülük eden GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a, bize eşlik eden ve her konuda destek veren İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’e ve her projemizde desteğini esirgemeyen AK Parti Adıyaman Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş’a, aynı zamanda ilimizin Ak Parti teşkilatlarına sonsuz teşekkürlerimi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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