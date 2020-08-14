Balıkesir ve çevresinde plajlara dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde turizmin en hareketli olduğu dönemlerde plajlarda kendilerine aile görünümü vererek denize giren vatandaşların çantalarından cep telefonu, ziynet eşyası ve paraları çalan 5 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Kadın şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları sırasında yüzlerinin bazı bölümlerine 'et beni' şeklinde figürler yapıştırdıkları ve sonrasında da yakalanmamak için bunları çıkardıkları tespit edildi.

Abone ol

BALIKESİR Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, denize giren tatilcilerin çanta, telefon ve paralarını çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler; İzmir'in Dikili ilçesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Akçay, Altınoluk ve Ören mahallelerinde plajlarda hırsızlık olayına karışan Dilara E. (26), Gülşah Ö. (27), Bahriye G. (20), Ceyhun Ö. (23) ve Onur E.'den (27) oluşan çete üyelerini Ayvalık'ta yakaladı.

İzmir plakalı bir otomobilde yakalanan 5 şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

Ayrıca kadın şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları sırasında yüzlerinin bazı bölümlerine 'et beni' şeklinde figürler yapıştırdıkları ve sonrasında da yakalanmamak için bunları çıkardıkları tespit edildi.

Hepsi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Dilara E., Gülşah Ö., Bahriye G., Ceyhun Ö. ve Onur E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.