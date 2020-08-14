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Adana'da bu kadarına pes! Denetime takılmamak için WhatsApp grubu kurmuşlar

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da motosiklet sürücülerinin kurdukları WhatsApp grubu ortaya çıktı. Şüphelilerin bölgelerden durum bilgisi alarak polis kontrolünden kaçmaya çalıştıkları görüldü.

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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde kask takmayan, abartılı egzoz kullanan, plakasız motosiklet kullanan sürücülere yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerden kaçmak isteyen bazı motosiklet sürücülerinin, WhatsApp’ta 'Kozan Çevirme Radar' adıyla bir grup kurduğu ortaya çıktı. Grupta aynı anda birçok noktadaki denetimlerden haberdar olabilen sürücülerin, bu yöntemle trafik cezasından kurtulmaya çalıştığı öğrenildi.

Polis ise denetimlerde kask takmayan sürücüleri durdurarak can güvenliği konusunda uyardı. Kurallara uymayan diğer sürücülere ise yasal işlem yapıldı. 2016’da trafikten menedilen plakasız bir motosiklet de polislerin dikkati ile yakalandı. 

Denetimlerde tüm kurallara uyduğu görülen sürücüler ise ilçede bazı motosiklet sürücülerinin tek teker kaldırmaları, abartı egzoz kullanmaları nedeniyle trafikte zorlandıklarını belirterek, ekiplere uygulamadan dolayı teşekkür etti.

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