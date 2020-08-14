BIST 1.089
DOLAR 7,38
EURO 8,72
ALTIN 461,54
HABER /  YEREL

İzmit'te besicinin kızını gasp eden çoban yakalandı

Çobanlık yapan şahıs, besicilik yapan şahsın kızına emanet ettiği para dolu çantayı gasbetti. İçinde 14 bin lira olan çanta ile çoban, İstanbul'da bir otelde yakalandı.

Abone ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde besicilik yapan C.K., içerisinde 14 bin lira ile kimliği ve banka kartlarının bulunduğu çantasını evinde, kızı T.K.’ye bıraktı.

C.K.’nin hayvanlarına bakan çoban Mehmet İ., durumdan haberdar olunca, patronunun evine gitti. Mehmet İ., evde yalnız olan T.K.’yı bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirip, çantayı aldı.

Çoban kaçtı, jandarmaya kaçtı, jandarmaya haber verildi 

Çoban kaçarken, kızının haber verdiği C.K. jandarmaya başvurdu.

İstanbul'da otel odasında yakalandı 

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda Mehmet İ.’nin İstanbul Büyükçekmece’de bir otelde kaldığını belirledi. Jandarma, şüpheliyi, gece yarısı düzenlediği operasyonla otel odasında yakaladı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 

Çantadaki paraların bir kısmını harcadığı tespit edilen  Mehmet İ.’nin 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'yağma' suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu, bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İ., 4 ay süreyle adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan eski Başbakanı Çipras: Türkiye'ye istediği şeyi verdik
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
Yunanistan provokasyon peşinde! Türk köyünde askeri tatbikat yaptı
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu:Uçuşların başlatılması için yazışma trafiği tamamlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Karşılığını alır
'Sayılar bizi endişelendiriyor' diyen vali uyardı: Vaka sayılarında düşüş olmazsa...
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 20 TL internet paketi yüzünden 26 bin TL dolandırıldı
İBB'den Kanal İstanbul videosu! İmamoğlu Twitter'dan paylaştı
Avusturya’dan küstah 'Türkiye' açıklaması: AB İlişkisini yeniden değerlendirmeli
Erzincan yürek dağladı! Anne çocuklarını bırakıp ölüme yürüdü
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı
Oruç Reis'e saldırı mı oldu? Erdoğan'ın o sözleri merak konusu oldu
Yorumlar 2 yorum