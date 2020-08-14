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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan BAE'ye ihanet tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BEA'nin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasına değinerek, "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacak. Onların acınası politikaları caydırmayacak, sadece adalete, özgürlüğe ve asalete inananlara güç verecektir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek."

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