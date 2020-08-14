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Yunanistan provokasyon peşinde! Türk köyünde askeri tatbikat yaptı

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında son günlerde artan gerilim sonrası Yunanistan provokasyona imza attı. Müslüman Türklerden oluşan köye 800 metre mesafede bulunan komando birliği, köy içerisinde tam teçhizatlı askeri tatbikat yaptı.

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Batı Trakya'da yayın yapan Birlik Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, "Azınlığa gözdağı verilmek isteniyor" dedi.

Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu.

Gökçepınar sakinleri, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu'ya bağlı askerlerin önceki gün Gökçepınar köyünün içi ve köy mezarlığının çevresinde silahlı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Azınlığa gözdağı verilmek isteniyor"

Batı Trakya'da yayın yapan Birlik Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, olayla ilgili şunları söyledi:

Köyün girişinde bulunan Komando bölüğündeki komandolar Gökçepınar Köyü'nün iç kısımlarına geldi. Köy mezarlığı ve sokaklarda silahlı tatbikat yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa yapılan bir hareket. Azınlığa gözdağı verilmek isteniyor.

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