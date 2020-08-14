BIST 1.087
DOLAR 7,37
EURO 8,71
ALTIN 463,00
HABER /  SPOR

Willian Arsenal'a kucak açtı! Yıllar sonra Chelsea'ye veda

7 yıldır Chelsea'de kariyer hikayesi yazan Willian, Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi Arsenal, sosyal medya hesabından duyurdu.

Abone ol

Yaklaşık 7 yıldır İngiltere’de Chelsea forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Willian, Arsenal'a imza attı.2007’de Shakhtar Donetsk’e transfer olmadan önce Brezilya’nın Corinthians takımında parlayan deneyimli futbolcu, Ukrayna ekibinde 4 lig, bir de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ocak 2013’te Rusya’nın Anzi takımına 35 milyon Euro’ya transfer olan Willian, Ağustos’ta Chelsea’ye 35,5 milyon euro’ya imza attı Londra ekibiyle Premier Lig, Lig Kupası, FA Cup ve Avrupa Ligi zaferleri yaşadı. Chelsea’de geçirdiği 7 yıl boyunca 339 maça çıkan Willian 63 gol ve 56 asistlik performans gösterdi.

"Gelmek istediğinden gerçekten etkilendim"

İmza sonrasında açıklama yapan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, “Bizim için gerçekten fark yaratabilecek bir oyuncu. Son birkaç aydır onunla iletişimimiz vardı. Kanat pozisyonlarını güçlendirmek istiyorduk. Üç veya dört farklı pozisyonda oynayabiliyor. Onunla yaptığım görüşmelerden ve ne kadar gelmek istediğinden gerçekten etkilendim” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı! Özlenen Özkan'ın eşi kimdir Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Karşılığını alır
'Sayılar bizi endişelendiriyor' diyen vali uyardı: Vaka sayılarında düşüş olmazsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullar, Oruç Reis ve BAE için bomba açıklamalar
Diyarbakır Dicle Üniversitesi ilanında kritere uyan dekanın kızı Süheyl Betül Topal oldu
Oruç Reis'e saldırdılar mı? Yunanistan tarafı 'mini' deyip açıkladı
Son dakika Galatasaraylı 2 futbolcu koronavirüse yakalandı kulüp açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Korona testi pozitif çıkmıştı! Çubuk Belediye Başkanı'ndan haber var
Mehmet Yalçınkaya çocukları kaç tane kızı ve oğlu kimdir?
Beyaz Saray'da sessizlik! ABD Başkanı Donald Trump o soruyu yanıtsız bıraktı
Yalova’da canlı bomba paniği 'savcı gelince konuşacağım' dedii
Caner Turp kimdir yaşı kaç Gizem Güven'in nişanlısı kimdir?
Masterchef Celal nereli yaşı kaç Celal Sarıgül sevgilisi var mı?
Yorumlar