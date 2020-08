Willian Arsenal'a kucak açtı! Yıllar sonra Chelsea'ye veda

Yaklaşık 7 yıldır İngiltere’de Chelsea forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Willian, Arsenal'a imza attı.2007’de Shakhtar Donetsk’e transfer olmadan önce Brezilya’nın Corinthians takımında parlayan deneyimli futbolcu, Ukrayna ekibinde 4 lig, bir de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ocak 2013’te Rusya’nın Anzi takımına 35 milyon Euro’ya transfer olan Willian, Ağustos’ta Chelsea’ye 35,5 milyon euro’ya imza attı Londra ekibiyle Premier Lig, Lig Kupası, FA Cup ve Avrupa Ligi zaferleri yaşadı. Chelsea’de geçirdiği 7 yıl boyunca 339 maça çıkan Willian 63 gol ve 56 asistlik performans gösterdi.

"Gelmek istediğinden gerçekten etkilendim"

İmza sonrasında açıklama yapan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, “Bizim için gerçekten fark yaratabilecek bir oyuncu. Son birkaç aydır onunla iletişimimiz vardı. Kanat pozisyonlarını güçlendirmek istiyorduk. Üç veya dört farklı pozisyonda oynayabiliyor. Onunla yaptığım görüşmelerden ve ne kadar gelmek istediğinden gerçekten etkilendim” dedi.

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe