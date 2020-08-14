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Sakarya'da kardeşlerden biri mezara diğeri hastaneye gitti

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA'da Zekeriya K. isimli kişi, komşusu olan 2 kardeşle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası silahını çeken Zekeriya K., kardeşlere kurşun yağdırdı. Kardeşlerden Selahattin Aydemir öldü diğeri ağır yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi’nde meydana geldi. Zekeriya K. ile komşuları Selahattin ve Hayati Aydemir kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zekeriya K. tabancasını çekip Aydemir kardeşlere ateş etti.

Zekeriya K. otomobille kaçarken, yaralanan Selahattin ve Hayati Aydemir kardeşler, çağrılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Aydemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hayati Aydemir ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri olayın ardından kaçan Zekeriya K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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