Son dakika Galatasaraylı 2 futbolcu koronavirüse yakalandı kulüp açıkladı

Galatasaray'dan son dakika şok bir haber geldi. Kulüp iki futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. O isimlerin kim olduğu henüz açıklanmadı.

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Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu. Ancak o isimlerin kim olduğu henüz açıklanmadı.

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