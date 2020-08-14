Son dakika Galatasaraylı 2 futbolcu koronavirüse yakalandı kulüp açıkladı
Galatasaray'dan son dakika şok bir haber geldi. Kulüp iki futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. O isimlerin kim olduğu henüz açıklanmadı.Abone ol
Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu. Ancak o isimlerin kim olduğu henüz açıklanmadı.
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