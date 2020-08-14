Galatasaray'dan Trabzonspor'a 'Geçmiş olsun'

Fenerbahçe, Galatasaray derken vaka görülen takımlara Trabzonspor da dahil oldu. Galatasaray takımı sosyal medya hesabından, Karadeniz ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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İki futbolcusunda koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray, bir futbolcusunda korona virüs testi pozitif çıkan Trabzonspor için sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe de Trabzonspor'un yanında yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada; 'Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü'nün oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.' ifadelerine yer verdi.