Bu 7 yiyecek ısıtılınca zehirliyor! FOX'da profesör açıkladı işte o besinler

Bazı besinlerin değeri ısıtıldığında tamamen yok olurken bazıları ise zehirlenmeye sebep oluyor. Birçok yiyecek, tekrar ısıtıldığında toksin yaymaktadır. Bu sebeple, bu yiyecekleri ikinci kez ısıtarak yememeniz gerekiyor. Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer, FOX TV'deki Çağla Şikel'in programında ısıtılanca zehirleyen 7 yemeği açıkladı. Bu yiyecekler arasında en şaşırtıcı olanı ıspanak oldu. Özellikle bir çok anne sağlıklı olduğu için çocuklarına ıspanak yedirmeye özen gösteriyor. Ancak ortaya çıktı ki ısıtılan ıspanak yarar değil zarar veriyor. Peki ısıtılınca zehirleyen 7 yiyecek hangisi? İşte profesörün açıkladığı liste: