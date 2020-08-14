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Oruç Reis'e saldırdılar mı? Yunanistan tarafı 'mini' deyip açıkladı

YUNANİSTAN savaş gemisi Oruç Reis'e saldırmaya mı çalıştı iddiası gündem olmuştu. Olaya dair Yunan tarafı 'mini' kaza açıklaması yaptı. İsviçre ise Türkiye'ye arabuluculuk teklif etti.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim tırmanırken, Çarşamba günü tansiyonun üst seviyeye çıktığı ortaya çıktı. Reuters haber ajansına konuşan Yunan yetkililer, Türk ve Yunan savaş gemilerinin kafa kafaya geldiğini açıkladı.

İsmini açıklamayan Yunanlı kaynaklar, “Savaş gemileri minik bir çarpışma yaşadı. Bu bir kazaydı. Limnos gemisi hasar görmedi” ifadesini kullandı.

Türk kaynaklar : Müdahale etmeye çalıştılar

Yunanlılar yaşanan olayı 'mini kaza' olarak nitelerken 'Oruç Reis'in önünü kesme girişimlerinden hiç söz etmediler. 'Mini kaza' dedikleri olay Limnos isimli Yunan gemisi, Oruç Reis’in yolunu değiştirmek için üzerine doğru manevra yapınca yaşandı. Bunun üzerine Oruç Reis’e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi. Bu sırada iki geminin sürtünme yaşadığı öğrenildi. Kemal Reis fırkateyninin keskin menavrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı. 

İSVİÇRE ARABULUCULUK TEKLİF ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in daveti üzerine İsviçre'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.  Görüşme sonrasında Çavuşoğlu ve Cassis basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu Doğu Akdeniz’deki gerilim ile ilgili “Yunanistan ile gerginlikten yana olmadık. Yunanistan taciz ederse karşılığını alır. Fransa gerginliği artırmaktan kaçınmalı” dedi.

Çavuşoğlu, İsviçre’nin Doğu Akdeniz’deki gerilim için arabulucu rolü üstlenmeyi teklif ettiğini söylerken, Türkiye’nin bunu prensipte kabul ettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “AB, Yunanistan’ı daha fazla teselli etmemeli ve bunun yerine diplomasiyi ve sağduyunu desteklemeli” ifadesini kullandı.

Oruç Reis'in arama yaptığı bölge

ERDOĞAN'IN ORUÇ REİS AÇIKLAMASI

"Kuzey Irak'ta Suriye'de Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik! Ve kendilerine söyledik. Bakın bizim Oruç Reisimize sakın ha saldırmayın. Eğer Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar."

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