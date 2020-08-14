Prof. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne atandı! Eşi çok ünlü biri
AKDENİZ Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Rektör Özlenen Özkan, Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın eşi. Aynı zamanda ilk kadavradan rahim nakli yapan isim...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Özlenen Özkan çok ünlü bir ismin eşi...
Akdeniz Üniversitesi'nin yeni rektörü Özlenen Özkan, Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren ekibin içinde yer almıştı. Ekibin liderliğini de Özlenen Özkan'ın eşi Prof. Dr. Ömer Özkan yapmıştı.
Akdeniz Üniversite rektörlüğüne atanan Özlenen Özkan eşi Ömer Özkan'ın Türkiye ilk kez kadavradan rahim nakli gerçekleştirdiği ekipte de yer almıştı.
Özlenen Özkan kimdir Eşi Ömer Özkan nereli?
Prof. Dr. Özlenen Özkan, yüz, çift kol ve rahim nakliyle dünyanın tanıdığı ünlü bir cerrah olan Prof. Dr. Ömer Özkan'la evli.