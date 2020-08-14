Prof. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne atandı! Eşi çok ünlü biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Özlenen Özkan çok ünlü bir ismin eşi...