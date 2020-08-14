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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakârca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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