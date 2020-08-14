Rus aşısına ilk sipariş Vietnam'dan geldi tartışmalı aşıya ilgi artıyor

RUSYA'da ilk corona virüs aşısı olarak tescil edilen Sputnik-V'ye ilk sipariş Vietnam'dan geldi. İkinci corona virüs dalgası ile karşı karşıya kalan ülkenin kaç doz sipariş verdiğine dair bilgi paylaşılmadı. İsrail ve Kazakistanlı yetkililer Rusya'dan aşı almakla ilgilendiklerini söyledi.

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Rusya'da ilk corona virüs aşısı olarak tescil edilen Sputnik-V'ye aşıya ilk talep Vietnam'dan geldi.

Vietnam devlet televizyonunun (VTV) haberine göre Vietnam Sağlık Bakanlığı Rusya'ya aşı talebi için başvuruda bulundu. Haberde Vietnam'ın kaç doz sipariş verdiği ve siparişin teslim tarihine dair bilgi paylaşılmadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Rusya'nın Covid-19 aşısıyla ilgilendiklerini söyledi. Tokayev satın alma girişimleri için önümüzdeki günlerde Rusya'ya bir heyet gönderileceğini ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığından da Rus aşısıyla ilgilendiklerine dair bir açıklama geldi.

Ülkenin sağlık bakanı Rusya'nın onayladığı aşıyı inceleyeceklerini ardından etkili görüldüğü takdirde sipariş verileceğini ​söyledi.

Aşı tartışma yarattı

Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan iki aydan daha kısa bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Haberde Vietnam Sağlık Bakanlığı'nın ülkenin COVID-19'a karşı aşı geliştirme projelerine de devam edeceği belirtildi. Bakanlık geçen hafta yaptığı bir açıklamada ülkenin kendi aşısını 2021 yılının sonunda hazır hale getirebileceğini açıklamıştı.

Corona virüse karşı mücadelede yaygın test, temas takibi ve karantina uygulamalarıyla başarılı bir strateji izleyen Vietnam ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya. 25 Temmuz'da ülkenin sevilen turizm bölgelerinden Danang'da yeni vakalar tespit edildi. Vietnam'da toplam Coronavirüs vaka sayısı 911. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21.