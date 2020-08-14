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Tunceli'de evde izolasyon kuralına uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek

Koronavirüs vaka sayısının ülke genelinde artması ile birlikte yeni tebdirler de art arda açıklanıyor. Son olarak Tunceli Valiliği evde izolasyon kuralına uymayanların karantina yurtlarına yerleştirileceğini bildirdi.

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Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde izolasyona alınmasına rağmen buna uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin önemine işaret edilerek, kurallara uyulması hususunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerinden çıkmasın. Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımız cezai işlem uygulanıp karantina yurtlarına yerleştirilecek."

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