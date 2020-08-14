BIST 1.085
DOLAR 7,38
EURO 8,72
ALTIN 462,57
HABER /  POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Karşılığını alır

Doğu Akdeniz'de devam eden gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır" diye konuştu.

Abone ol

Gündeme ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım." ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu ayrıca, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti. 

"BAE Filistin davasına ihanet ediyor"

İsrail- BAE anlaşmasına ilişkin de konuşan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: 

Abu Dabi, yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için, İsrail'in işgal planına destek olmak için çalışıyor. BAE, bölgenin istikrarsızlığı için çaba sarfediyor. Kendi çıkarları için Filistin davasına ihanet ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ada Araştırma'dan çok tartışılacak anket! Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Sayılar bizi endişelendiriyor' diyen vali uyardı: Vaka sayılarında düşüş olmazsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullar, Oruç Reis ve BAE için bomba açıklamalar
Diyarbakır Dicle Üniversitesi ilanında kritere uyan dekanın kızı Süheyl Betül Topal oldu
Oruç Reis'e saldırdılar mı? Yunanistan tarafı 'mini' deyip açıkladı
Son dakika Galatasaraylı 2 futbolcu koronavirüse yakalandı kulüp açıkladı
Alibeyköy'de saldırıya uğrayan Sena Koçak yaşadıklarını anlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray'da sessizlik! ABD Başkanı Donald Trump o soruyu yanıtsız bıraktı
Yalova’da canlı bomba paniği 'savcı gelince konuşacağım' dedii
Caner Turp kimdir yaşı kaç Gizem Güven'in nişanlısı kimdir?
Sakarya'da kardeşlerden biri mezara diğeri hastaneye gitti
Numan Kurtulmuş'tan İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki: Açık bir ihanet
Oruç Reis'e saldırı mı oldu? Erdoğan'ın o sözleri merak konusu oldu
Yorumlar 1 yorum