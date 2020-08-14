Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Karşılığını alır

Doğu Akdeniz'de devam eden gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır" diye konuştu.

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Gündeme ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

"BAE Filistin davasına ihanet ediyor"

İsrail- BAE anlaşmasına ilişkin de konuşan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Abu Dabi, yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için, İsrail'in işgal planına destek olmak için çalışıyor. BAE, bölgenin istikrarsızlığı için çaba sarfediyor. Kendi çıkarları için Filistin davasına ihanet ediyor.