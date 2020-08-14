Ada Araştırma'dan çok tartışılacak anket! Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı
Ada Araştırma'nın "Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı" sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 46,6'sı 'güçlendirilmiş parlementer sistem' dedi. Yüzde ise 40.0 ise 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' yanıtını verdi.
Ada Araştırma, "Türkiye gündemi" anketinde katılımcılara "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusunu yöneltti.
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Ankete katılanlardan yüzde 46,6'sı bu soruya "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" derken yüzde 40.0 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yanıtını verdi. Yüzde 13,4 ise "fikrim yok" dedi.
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3-5 Ağustos tarihleri arasında Ada Araştırma tarafından ülke genelinde 1750 katılımcıyla gündem araştırması yapıldı.
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AK Parti seçmeni ne diyor?
AK Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 16,1'i de güçlendirilmiş parlamenter sistemi tercih ettiğini belirtirken yüzde 12,7 de fikir beyan etmedi.
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