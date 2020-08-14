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TFF 1'inci lig takımı Menemenspor koronavirüsten büyük gol yedi

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor'da, 10 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Kulüpten durumla ilgili yapılan açıklamada; tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Covid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.

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