Gaziantep'te Duygu D'nin sevgilisi Mehmet K. tutuklandı
Erkek arkadaşının 4. kattaki evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet K'nın 'çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandığını bildirdi.
GAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet K'nın 'çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandığını bildirdi.
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17 yaşındaki Duygu D., şehrin ileri gelen ailelerinden birinin oğlu olan erkek arkadaşının yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti.
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Bir süre sonra Duygu D. evin penceresinden düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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