Gaziantep'te Duygu D'nin sevgilisi Mehmet K. tutuklandı

GAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet K'nın 'çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçundan tutuklandığını bildirdi.