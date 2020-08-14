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İBB'den Kanal İstanbul videosu! İmamoğlu Twitter'dan paylaştı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a dair yayınladığı videolu paylaşımda, "Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyen güçlerin oyunlarına açık hale geleceğiz. Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz" denildi.

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'Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?' sorusuyla videoyu paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Şehrimizin ve ülkemizin geleceğini ipotek altına almak isteyen, stratejik olarak zorda kalmamızdan menfaati olan bir avuç insanın ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

"Bazıları için inanılmaz bir proje"

​“Kanal İstanbul bazıları için inanılmaz bir proje. Mesela dünyanın en yüksek faiz oranıyla Türkiye’ye borç veren yabancı finans çevreleri ve onların yerli ortakları için” diye başlayan videoda şöyle devam edildi:

Onlar Kanal İstanbul’un iç finansmanla yapılamayacağını bildikleri için yine en ağır koşulları dayatacaklar. Her dakika artan döviz borçlarını ve onların çılgın faizlerini vergilerimizle bizler ödeyeceğiz, çocuklarımız ödeyecek. Üstelik Kanal İstanbul yüzünden Montrö Sözleşmesiyle elde ettiğimiz yetkileri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Boğazlar üzerindeki haklarımızı sınırlandırmak, Türkiye’yi zor durumda bırakmak isteyen güçlerin oyunlarına açık hale geleceğiz. Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz. Onun için diyoruz. Başka seçenek yok. Ya Kanal Ya İstanbul.

"Ya Kanal ya İstanbul"

İmamoğlu, videonun sonunda ise şu çağrıyı yapıyor: Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var Allah aşkına. İstanbul’un mu ihtiyacı var, yoksa israf düzeni bozulmuş o bir avuç insanın mı ihtiyacı var?” sorusunu yöneltti. Video “Tercihini yap, iradeni göster Türkiye. Ya Kanal ya İstanbul.

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