Avusturya’dan küstah 'Türkiye' açıklaması: AB İlişkisini yeniden değerlendirmeli

Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan gerilimi her geçen saat artarken Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, skandal bir açıklamaya imza attı.

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Doğu Akdeniz'de tansiyon karşılıklı açıklamalar ve hamlelerle yükselirken gerilimi artıracak açıklamalarda bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı, "Yaşanan son olayların ışığında Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

"Olayın çok kısa bir sürede tırmanma ihtimali var"

Schallenberg, açıklamasında şunları söyledi:

Şunu söyleyebilirim ki Avusturya bu tehlikeli ve çok kısa bir sürede tırmanma ihtimali olan olaylardan dolayı çok endişeli. Doğu Akdeniz’de bazı ülkelerin hamleleri yüzünden Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli.