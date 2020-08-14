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Erzincan yürek dağladı! Anne çocuklarını bırakıp ölüme yürüdü

Demirören Haber Ajansı

ERZİNCAN'da minibüs tarlaya uçtu. Acı kazada araçtakiler etrafa savruldu. İhbarla hastaneye kaldırılan ailede anne öldü, baba ve 3 çocuğu yaralandı.

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Kaza öğle saatlerinde, Tercan ilçesi Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Abdullah Kızmaz (38), eşi Gülten Kızmaz (28), çocukları Miraç (10), Nur Muhammet (7) ve 11 aylık Ali İhsan Kızmaz'ı da yanına alıp, 41 HU 395 plakalı kapalı kasa minibüsüyle yola çıktı. Erzurum yönüne giden minibüs henüz bilinmeyen nedenle sürücü Kızmaz'ın kontrolünden çıkıp, tarlaya uçtu.

Minibüsten fırlayarak tarlaya savrulan sürücü, eşi ve çocukları yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşup, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ambulanslara alınan yaralılar, Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülten Kızmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Baba ve çocukları ise tedavi altına alındı.

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