Rize havası en temiz il, en kirli hava ise Iğdır'da! Türkiye'de 1 yılda 31 bin kişiyi öldürdü

Çevresel kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalarını sürdüren Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), ‘Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri’ çalışmasını yayınladı. Buna göre, Türkiye’de son 4 yılda havası en temiz iller Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli olurken havası en kirli iller olarak Iğdır, Bursa, Düzce, Afyon, Kahramanmaraş ve Manisa öne çıktı. İstanbul’da ise Sultangazi, Alibeyköy ve Kağıthane’nin hava kalitesi alarm verirken Kandilli, Büyükada ve Şile temiz havası ile kayıtlara geçti.