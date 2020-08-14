Rize havası en temiz il, en kirli hava ise Iğdır'da! Türkiye'de 1 yılda 31 bin kişiyi öldürdü
Türkiye’de son 4 yılda havası en temiz iller Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli oldu. Havası en kirli iller olarak Iğdır, Bursa, Düzce, Afyon, Kahramanmaraş ve Manisa öne çıktı. İstanbul’da ise en kirli hava Sultangazi, Alibeyköy ve Kağıthane’de. İstanbul4un havası en temiz yerleri Kandilli, Büyükada ve Şile...
Çevresel kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalarını sürdüren Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), ‘Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri’ çalışmasını yayınladı. Buna göre, Türkiye’de son 4 yılda havası en temiz iller Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli olurken havası en kirli iller olarak Iğdır, Bursa, Düzce, Afyon, Kahramanmaraş ve Manisa öne çıktı. İstanbul’da ise Sultangazi, Alibeyköy ve Kağıthane’nin hava kalitesi alarm verirken Kandilli, Büyükada ve Şile temiz havası ile kayıtlara geçti.
Sürekli en kirli ve en temiz iller...
Türkiye’nin 4 yıllık hava kirliliğine ve bu kirliliğin sonuçlarına odaklanan rapora göre Iğdır, Bursa, Düzce, Afyon, Kahramanmaraş ve Manisa havası sürekli en kirli iller olarak öne çıkarken, son 4 yılda havası en temiz olan iller ise Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli şeklinde gerçekleşti.
İstanbul'da tehlike çanları çalıyor!
Ayrıca Bursa, İstanbul, Çorum, Amasya, Manisa, Erzincan ve Osmaniye’nın hava kirliliği de tehlikeyi işaret ediyor.
İstanbul'da en kirli hava nerelerde?
Rapora göre İstanbul’da hava kirliği en yüksek olan noktalar Sultangazi, Kağıthane, Alibeyköy, Mecidiyeköy ve Esenyurt oldu.