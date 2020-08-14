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Sivasspor Başkanı açıkladı: Robin Yalçın'ı kadromuza kattık

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Robin Yalçın transferini tamamladıklarını açıkladı.

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Kadrodaki yerli oyuncu açığını geçen sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Robin Yalçın transferi ile tamamladıklarını dile getiren Otyakmaz, "Birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ı kadromuza kattık, anlaştık, imza aşamasında kaldı. İstanbul ofisimizde Bülent Albayrak ve diğer hocalarımız çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirlemesinin ardından yaklaşık 100 milyon liralık harcama limitlerinin olduğunu belirten Otyakmaz, "Kasım-aralık gibi UEFA payı ile birlikte bu rakamı daha da arttırabiliriz. Bizim bütçemizi karşılayabilecek bir rakam bu. Bazı kulüplerin önemli sorunları var bu konuda ama yıllardır istikrarlı olarak yönetmiş olmak, futbolcuya değerinden fazla teklifte bulunmamak bizim temel prensibimiz. 15 yıldır bu şekilde davranıyor olmamızın meyvelerini bundan sonra toplayacağımızı söyleyebilirim. Banka anlaşmalarında ödemesizlik döneminin bitmesinden sonra kulüplerin daha da zor durumda olduğunu göreceğiz." dedi.

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