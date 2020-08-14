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Küçükçekmece'de annesini o halde görünce kendi bileklerini kesti

İhlas Haber Ajansı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kadın apartman dairesinde kendisini asarak intihar etti. Annesini olay yerinde o halde gören Barbaros Y., önce camı kırdı ardından eline aldığı parçayla bileklerini kesti. Annenin cansız bedeni morga kaldırılırken oğlu hastanede tedaviye alındı.

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Olay saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'ta meydana geldi. 58 yaşındaki Sadiye Y. apartman dairesinde kendisini asarak intihar etti. Eve gelen Sadiye Y.'nin oğlu Barbaros Y. annesinin cansız bedeni ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi.

Önce evdeki pencere camlarını yumruklayıp kıran Barbaros Y. daha sonra cam kırıklarından eline aldığı bir parça ile bileklerini kesti. Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendisini yaralayan Barbaros Y.'yi de hastaneye kaldırdı.

Diğer yandan daireye giren ekipler Sadiye Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadiye Y.'nin cenazesi tabuta alınarak adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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