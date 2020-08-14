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Bursa'da 63 yaşında ve ehliyetsiz! Kadın sürücünün o cümlesi şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da Fatma Yılmaz (63), ehliyetsiz direksiyon başına geçince olanlar oldu. Otomobille bisikletliye çarpıp yaralanmasına neden olan Yılmaz, 'Heyecanla gaza basmışım' diye konuştu...

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İnegöl ilçesi Park Caddesi üzerinde bugün 2 dakika arayla 2 kaza meydana geldi. Saat 14.00'te yaşanan ilk kazada Fatma Yılmaz yönetimindeki 26 GJ 372 plakalı otomobil, Yalçın Üçdal'ın (55) kullandığı bisiklete çarptı. Yere düşen Üçdal, yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik akışının yavaşladığı caddede, 2 dakika sonra ise 2'nci kaza meydana geldi. Yaşar Çoban (51) yönetimindeki 59 TV 266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Kara'nın (21) sürücü olduğu 16 ACY 211 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletten savrulan sürücü, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları iyi olan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.  

Yaşanan kazanın şokunu su içerek atmaya çalışan Fatma Yılmaz'ın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, "Heyecanla gaza basmışım" dedi.

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