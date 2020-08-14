'Burası kurtlar sofrası' deyip MasterChef Türkiye yarışmasını bıraktı gitti

Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara şunları söyledi:

"Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası.''