'Burası kurtlar sofrası' deyip MasterChef Türkiye yarışmasını bıraktı gitti
TV8 kanalındaki MasterChef Türkiye'nin son yayımlanan final turunda ilginç anlar yaşandı, gözyaşları sel oldu aktı, Dilara Türüt, yarışmadan çekilme kararı aldı.
MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına geçti. Final turunda rüya takımda kimlerin yer alacağı belirlenirken dün akşam herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Tüm yarışmacılar ana kadroda yer almak için kıyasıya yarışırken Dilara Türüt vazgeçti. Yarışmaya Rize'den katılan Dilara, gözyaşları içinde yarışmadan çekilmek istediğini söyledi.
Hafta başından bu yana verilen yemekleri istediği gibi yapamayan Dilara Türüt, dün akşam yayınlanan bölümde de ikinci tura kalamayınca radikal bir karar aldı. MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara yarışmadan çekilmek istediğini belirtti.
Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara şunları söyledi:
"Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası.''
''Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım."