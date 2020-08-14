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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

İzmir'de akılalmaz ölüm! Şişirdiği lastik sebep oldu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de kamyonet lastiği hava basılırken basınçla beraber patladı. Patlamanın şiddetiyle lastiğin yerinden çıkarttığı jant, Aliş Sivriler'e çarptı. Talihsiz tamirci, 5 metre öteye düşerek can verdi.

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Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Dikili Sanayi Sitesi'nde oto lastik tamirhanesi işleten Aliş Sivriler, dün saat 18.30 sıralarında, kamyonun patlayan lastiğini tamir etti. Sivriler, ardından lastiği yerine takıp, şişirmeye başladı. Lastik, basınçla bir anda büyük gürültüyle patladı.

Lastiğin patlamasıyla birlikte yerinden çıkan jant Sivriler'e çarpıp, 5 metre ileri fırlattı. Çevredeki esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Sivriler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından Sivriler'in cansız bedeni Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, bekar olduğu öğrenilen Sivriler'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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