Muğla'da katledilen Pınar'ın babasından iddia! Kızım en son işletmeciyle görüldü
MUĞLA'da, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32) tarafından katledilen Pınar Gültekin'in babası konuştu. Baba Sıddık Gültekin, kızının en son görüştüğü kişinin içkili mekan işletmecisi Nazlı B. olduğunu ileri sürerek 'Görüntülerde kızımın omzuna elini koyup, tehdit eder gibi konuşuyor' dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, canice katlettiği Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. Pınar'ın babası, Nazlı B.'nin ifadesi alınması için avukatı aracılığıyla savcılığa başvururken işin peşini bırakmayacağını vurguladı. İşte detaylar...
Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kızının yanında en son içkili mekan sahibinin olduğunu söyledi
Pınar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, baba Sıddık Gültekin, kızının yanında en son görülen kişinin Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde içkili mekan işleten Nazlı B. olduğunu ileri sürdü.
"Görüntülerde, Pınar yemek yerken yanına geliyor"
Avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla savcılıktan Nazlı B.'nin ifadesinin alınmasını talep eden baba Gültekin, şöyle konuştu: Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile AVM'deki restoranda Pınar ile görülen kişi Ceren T. değil. Bu, görüntülerden de anlaşılıyor. Ceren T.'nin ifadesi ile kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Pınar yemek yerken yanına Nazlı B. geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor."