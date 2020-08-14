Muğla'da katledilen Pınar'ın babasından iddia! Kızım en son işletmeciyle görüldü

"Görüntülerde, Pınar yemek yerken yanına geliyor"

Avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla savcılıktan Nazlı B.'nin ifadesinin alınmasını talep eden baba Gültekin, şöyle konuştu: Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile AVM'deki restoranda Pınar ile görülen kişi Ceren T. değil. Bu, görüntülerden de anlaşılıyor. Ceren T.'nin ifadesi ile kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Pınar yemek yerken yanına Nazlı B. geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor."