Fenerbahçeli Deniz Türüç ve Harun Tekin'e Kasımpaşa kancası

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Lacivert-beyazlılar gözünü Fenerbahçe'nin iki oyuncusuna dikti.

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Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe'de kanat bölgesine iki transfer düşünülürken kadrodaki isimlerden Deniz Türüç, Kasımpaşa'nın yolunu tutabilir.

Kasımpaşa, Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin’i transfer etmek için de görüşmelere başladı. Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, kaleci arayışlarına başlamış ve Menemensporlu Selmani için girişimde bulunmuştu.

Öte yandan; Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas için Alanyaspor 5 milyon euro istedi.