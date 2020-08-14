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Altını bu fiyattan satmalı mı almalı mı? Uzman isimden altın tahmini

Altın fiyatları zirve üstüne zirve yaparken, yatırımcıların da aklını karıştırıyor. Bu fiyattan altın alınır mı yoksa kar için satmak mı lazım? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş anlattı.

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Ons altın 2075 dolar seviyesinde, gram altın ise ons tarafından gelen destekle 488 lira ile tarihi zirvelerini geçtiğimiz hafta görmüştü. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü.

Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, tepki alımları görüldü. Altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasıyla son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Uzmanlar ise altın yatırımcı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı. Altın fiyatlarının özellikle Rusya'dan gelen koronavirüs aşı haberiyle sert gerilediğini ifade eden Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" açıklamasını yaptı.

"DSÖ onaylarsa altın fiyatları düşmeye devam eder"

Uzman isim altın fiyatları konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

"Eğer Dünya Sağlık Örgütü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa"

Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgütü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

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