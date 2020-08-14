Berat Albayrak: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" mesajını paylaştı.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli olduğunu söyledi.
Bakan Albayrak, "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2020
Sıra bizde!
Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz.
Allah yar ve yardımcımız olsun. pic.twitter.com/9Yt94fJusp