Pendik'te otomobille çarpışan kamyon takla attı: 1'i ağır 5 yaralı

PENDİK'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon takla atıp ters dönerken, otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Feci kazada yaralıların olduğu bildirildi.

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Özgür A.'nın kullandığı 34 VG 3084 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle Beşir K.'nın kullandığı sebze yüklü 34 YYS 84 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, yolda takla atarak ters döndü. Otomobil ise kamyona vurduktan sonra yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada Kamyondaki 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Takla atan kamyondaki sebzeler ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar, kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve sürücüler yardıma koştu. Kamyonda bulunan ve yaralanan 2 kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobildeki yaralı 3 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü 211 promil alkollü çıktı

Kazada 2 araçtaki toplam 5 kişi yaralanırken otomobilden çıkarılan ve ismi öğrenilemeyen bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, kazayı hafif yaralı olarak atlatan her iki sürücüye de alkol testi yaptı. Yapılan test sonucu otomobil sürücüsü Özgür A. 211 promil alkollü çıktı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Kazada otomobilde sıkışarak ağır yaralanan kadının yakınları, haber verilmesi üzerine olay yerine koştu. Durumu öğrenen yaralının yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı yakınları, güçlükle sakinleştirilerek hastaneye gönderildi.