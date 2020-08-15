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Küçükçekmecece'de servis minibüsü alev alev yandı! 3 kişi son anda kurtuldu

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm minibüsü sardı. Araçtaki 2 personel ile sürücü son anda kendisini dışarı attı.

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Salih Sezer, kullandığı 34 LAK 811 plakalı servis minibüsü ile taşıdığı personeli evine bırakırken Edip Sokağa geldiği sırada aracın motor kısmında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm minibüsü sararken, araçtaki 2 personel ve sürücü kendisini son anda dışarı attı. Sürücü, itfaiye ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüse müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayı gören ve duyan mahalle sakinleri ise sokağa akın etti. Mahalle sakinleri yanan minibüs nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.


PARK HALİNDEKİ ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle park halinde bir otomobilin arka kısımları yandı. Sokaktaki bazı binaların camları kırıldı. İtfaiye ekibinin çalışması ile yanan minibüs söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, minibüs küle döndü. Polis, olayla ilgili sürücüden bilgi aldı.


SÜRÜCÜ: HER ŞEY OTUZ SANİYE İÇİNDE OLDU

Olayla ilgili konuşan Salih Sezer, "Aniden çıktı yangın. Seyir halindeydim, personeli indirecektim. Araçta son iki kişi kalmıştı, indirmek için durdum. Ön taraftan duman çıktı. Araçtan indik müdahale ettik ama yetişemedik. Her şey otuz saniye içinde oldu" dedi.

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