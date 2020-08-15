Koronavirüs kısıtlamaları geri döndü! 6 ilde daha 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı

Yeni tip koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla beraber kısıtlamalar da geri dönmeye başladı. Bu kapsamda Yalova, Şanlıurfa, Malatya ve Siirt valilikleri de 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.

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Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Kahramanmaraş , Düzce, Yalova, Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.

Malatya'da sınırlı sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.

Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği, bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına/kısıtlanmasına karar verildi. Belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi."

Ayrıca kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da 15 Ağustos itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın "anne, baba, anneanne ve babaanne" durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verdi.

Yalova

Koronavirüs vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi."

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi."

Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.

Siirt

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir."Ayrıca, haftada en az bir kez denetlenmeleri kaydıyla kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları ve TFF'nin belirlediği branşlara özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerin faaliyete başlamasına karar verildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirildi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14 Ağustos 2020 günü saat 16.00'da Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanarak korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alına ilave karara göre, "Korona virüs salgını ile mücadelede risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanma getirilmiştir" denildi.

Düzce

Düzce'de gelin ve damadın, birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılması Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yasaklandı.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısı sonrasında Düzce'de gelin ve damadın birinci ve ikinci derecede yakınları (amca, dayı, teyze ve halaları hariç) 65 yaş üstü kişiler düğünlere katılması yasaklandı. Düğün salonlarında birinci ve ikinci derecede akraba olmayan 65 yaş üstü kişi tespit edilirse Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.