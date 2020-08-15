BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  DÜNYA

Çin-ABD gerginliği sürerken Tayvan ABD ile F-16 anlaşması yaptı

Anadolu Ajansı

ABD ile Çin arasında birçok alanda gerginlik sürerken, Tayvan Amerikan savunma devi Lockheed Martin ile F-16 uçakları için anlaşma imzaladı. 

Abone ol

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Lockheed Martin ile Tayvan'ın 90 adet F-16 uçağı için anlaşmaya vardığı duyuruldu. 

Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Bu gelişmenin Çin ile ABD arasında gerginliğin yaşandığı dönemde gelmesi dikkati çekti. 

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de yapılan BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.


Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kazdağları'nda orman yangını! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Koronavirüs kısıtlamaları geri döndü! 6 ilde daha 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı
Trabzon Of'ta heyelan can aldı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerinde
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Ağustos Cuma)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
İran'a uygulanan silah ambargosunun yenilenmesi teklifi! BMGK kararıyla reddedildi
Pendik'te otomobille çarpışan kamyon takla attı: 1'i ağır 5 yaralı
Sedef Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
İstanbul'da "Yeditepe Huzur"uygulaması! 287 şüpheli yakalandı
Küçükçekmecece'de servis minibüsü alev alev yandı! 3 kişi son anda kurtuldu
Korona testi pozitif çıkmıştı! Çubuk Belediye Başkanı'ndan haber var
Yorumlar