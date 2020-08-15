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İşte yılın transfer bombası! Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Henry Onyekuru, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı fakat bu sefer Aslantepe'ye değil Kadıköy'e... İddiaya göre Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

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Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru için gözünü kararttı ve kesenin ağzını açtı.

İddiaya göre yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin yıllık 1.9 milyon euro'yu vermeye hazır olduğu belirtildi. Nijeryalı kanat oyuncusu geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'dan 600 bin euro almıştı.

'Onyekuru ile masaya oturdu'

Fenerbahçe, kiralamak için Monaco ile görüşmelere başladığı Onyekuru ile de masaya oturdu. Olası anlaşmanın 1 yıllık olacağı ifade ediliyor.

Teklifi kabul etti

İddiaya göre taraflar arasındaki görüşmeler olumlu geçti. Sarı lacivertlilerin Onyekuru için önerdiği yıllık ücret oyuncu tarafından kabul gördü. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe Garry Rodrigues, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'nin ardından yine eski bir Galatasaraylı futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.Galatasaray'ın bu transfer için girişimde bulunup bulunmadığı konusunda ise net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

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