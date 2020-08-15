Meral Akşener'den "İYİ Parti Cumhur İttifakı'nda yer alacak" iddiasına yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısı sonrası "İYİ Parti Cumhur İttifakı'nda yer alacak" iddialarına ilişkin konuştu ve "Başıma silah dayasalar mümkün değil" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de yayınlanan Söz Meclisi programına konuk oldu ve "İYİ Parti Cumhur İttifakı'nda yer alacak" iddiasına yanıt verdi. İYİ Parti'yi kolay şartlar altında kurmadıklarını söyleyen Akşener, "helal lokma yediğimiz bir ev. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli, aslında 6 ayda bir bizim partimize bir davet çıkarıyor. Ama hep beni hariç tutardı şimdiye kadar. İlk defa şahsen beni davet etti. Bu ev sözü yani özellikle kocaman yazılmış 'ev' sözü 'MHP'ye dön' anlaşıldı. Fakat ben o mesajı benden ziyade Sayın Erdoğan'a yönelik bir parmak sallama gibi algıladım. Dün mü önceki gün mü yapılan açıklamanın da aynı şekilde yapıldığını düşünüyorum.

"Evine dön' çağrısı Cumhur ittifakı olarak tanımlandı"

Parlamenter sistemle ilgili aynısını düşünüyorum. Çünkü, ben de cevap olarak dedim ki Sayın Erdoğan'a, 'Ya ortağın ile biraz ilgilen, biraz ilgisiz kalındığı zaman dönüp her seferinde bize bir şey söylüyor.' Erdoğan benim mesajımı algıladı. Benim eve dönme çağrısını tercüme etti. 'Eve dön' çağrısında evi MHP olarak değil Cumhur İttifakı olarak tanımladı. Sayın Bahçeli'nin neyi kastettiği meçhul kaldı.

"Başıma silah dayasalar mümkün değil"

Biz İYİ Parti'yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti'yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir. Birbirlerine sinkaflı küfür edenler etle tırnak gibi bir araya geldi. Ben bunu yapmam. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil"