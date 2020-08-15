Mersin'de korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler

MERSİN'de 4 yaşındaki çocuğu evlerinin önünden ablasının kucağından zorla alıp kaçıran, ardından ailesinden 250 bin lira fidye isteyen 2 kişi, polisin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı.

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Mersin'de önceki gün akşam saatlerine doğru merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yabancı uyruklu 4 yaşındaki H.A. isimli çocuk, 9 yaşındaki ablasının kucağından zorla alınarak, kaçırıldı. Olayın ardından araba alım satımı yapan babayı gizli numaradan arayan kimliği belirsiz kişiler, çocuğun ellerinde olduğunu, 250 bin lira fidye istediklerini, gün içinde vermediği takdirde çocuğu öldüreceklerini söylediler.

Ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm kameraları inceledi. 3 saatlik çalışma neticesinde şahısların Akdeniz ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, bölgeye operasyon yaptı.

Kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandılar

Polislerin geldiğini fark eden yabancı uyruklu L.S. ile M.G. kaçmaya çalışırken, kovalama sonucu kıskıvrak yakalandılar. Çocuk sağlıklı bir şekilde bulunurken, araba içinde yapılan aramada atıma hazır halde 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.