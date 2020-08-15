Muharrem İnce'nin dünürünü gündeme getiren CHP'ye tepki

Muharrem İnce'ye yakın isimlerin engellendiği iddiasına CHP yönetiminin 'dünürünün aday gösterildiği' yanıtını vermesine Ahmet Hakan yazısında tepki gösterdi.

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Bin günde memleket hareketi başlatan Muharrem İnce'nin düzenlediği asın basın toplantısının yankıları sürüyor. İnce'nin kendisine yakın olanların tasfiye edildiği iddiasına CHP'den gelen yanıt tartışma konusu oldu.

CHP yönetimi İnce'nin dünürü Özcan Işıklar'ın aday gösterildiğini hatırlatması Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti.

Dünürlük son 3 yılın olayı

Gençliğinin Silivri'de geçtiğini ve Işıklar'ı o yıllardan beri tanıdığını belirten yazar, "Özcan, 80’li yıllarda CHP’liydi. Yerel siyasetin göbeğindeydi. 10 yıl Silivri’de belediye başkanlığı yaptı. Muharrem İnce ile dünürlüğü ise son üç yılın olayı" diye yazdı.

"İki siyasetçinin çocuklarının anlaşıp evlenmesi, iki siyasetçiyi anında siyaseten de yaklaştırmış mı oluyor?"

Ahmet Hakan, İnce'nin neyi kastettiğini CHP'nin verdiği yanıtın neden yanlış olduğunu şu ifadelerle anlattı:

"İki siyasetçinin çocuklarının anlaşıp evlenmesi, iki siyasetçiyi anında siyaseten de yaklaştırmış mı oluyor? Bu ne ilkel bir bakış açısıdır!

Muharrem İnce, “bana yakın olanlar” derken...

Emmi oğlundan, dayı kızından, dünüründen, gelininden yani uzak, yakın akrabalarından söz etmiyor ki!

Yakınlıktan kastettiği...

Parti içinde kendisiyle aynı görüşleri paylaşanlardır.

Parti içinde kendisiyle aynı itirazı yükseltenlerdir.

Konu buyken...

Dünürü gündeme getirmek...

Modern ve medeni bir tutum olmaz, olamaz.

Olsa olsa feodal bir yaklaşım olur.

(Tuncay! Sen mi yazdın bu metni? Zira çokça sen kokuyor).