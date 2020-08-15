Gaziantep'te Duygu Delen'in şüpheli ölümü sevgilisi Mehmet Kaplan'ın ifadesi şaşırttı

Madde bağımlısı iddiası

İlişkiyi Duygu Delen'in bitirdiğini belirten arkadaşları, Mehmet Kaplan'ın madde bağımlısı olduğunu ve ailesinin nüfuzunu kullanarak suçlarının örtbas edildiğini iddia ediyor. Duygu Delen'in arkadaşlarına göre Mehmet Kaplan Duygu'yu tehdit ederek evine götürdü, evde uzun süren bir tartışma yaşandı, tartışma arbedeye dönüştü, genç kız evin balkonundan aşağı atıldı.