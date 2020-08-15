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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtı! Kararlılık mesajı verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptığı açıklamaya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de diyalog ve müzakereden yana olduğunu vurguladı.

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Doğu Akdeniz'de son günlerde artan Türk-Yunan gerilimi sonrası AB'den Yunanistan'a destek mahiyetinde bir açıklama yapılmıştı. Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'ne (AB) yanıt verdi. 

"Meşru hak ve çıkarları korumakta kararlıyız"

"Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır" denen açıklama, şöyle devam etti: 

Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.

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