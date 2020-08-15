AK Partili Sinan Burhan, Mansur Yavaş’ın 'çalıştırmıyorsunuz' iddiasına tepki gösterdi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında söz alan Meclis Üyesi Sinan Burhan, Başkan Mansur Yavaş’ın, "Yaptırmıyorlar, engelliyorlar, çalıştırmıyorlar" diyerek algı yaptığını belirtti.

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Ak Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Mansur Yavaş, seçildiği günden bu yana ‘Bana hiçbir şeyi yaptırmıyorlar’ algısı oluşturmaya çalışıyor." diye konuştu.

AK Partili Burhan, "Seçildiği günden bu yana neler yapıp neleri yapamadığını yıl bitmeden düzenleyeceğimiz toplantıyla görsellerle anlatacağız." açıklaması yaptı.

"Hiçbir projeyi engellemedik"

"Ak Parti Gurubu hiçbir şeyin önüne takoz koymuyor, hiçbir projeyi engellemedi." diyen Sinan Burhan, şunları kaydetti:

Biz hepimiz Ankara’nın farklı ilçelerinden seçilmiş meclis üyeleriyiz. Görevimiz Ankara’ya hizmet etmek esnafına, öğrencisine, çalışanına hizmet etmek. Ak Parti Gurubu olarak bugüne kadar bütün projelerde bunu düşünerek hareket ettik. Ak Parti’nin temel amacı hizmet siyasetidir. Halka hizmeti Hakka hizmet olarak gören bir anlayıştadır. Kararların yüzde 97, 98’i oy birliği ile alınmıştır. Otobüs, İtfaiye, ve ASKİ ile ilgili konularda destek verildi. Ak Parti Gurubu hiçbir şeyin önüne takoz koymuyor, hiçbir projeyi engellemedi. Ankara’da yaşıyoruz, Ankara bizim.

"Ankara’nın menfaatine olan konularda destek veririz"

Burhan, seçim öncesinde Yavaş’ın birçok projeden bahsettiğini, daha sonrada “belediyenin bu kadar borçlu olduğunu bilmiyorum” dediğini hatırlatarak, eğer bu konuda bir mazeret varsa, bütçe yoksa Mansur Yavaş verdiği sözleri yerine geçirmekte sıkıntı çekiyorsa bunu söyleyebilir. AK Parti gurubu Ankara’nın menfaatine olan konularda destek verir. İkide bir 'Yaptırmıyorlar, engelliyorlar, çalıştırmıyorlar' gibi bir yaklaşım doğru değil bu bir algı çalışmasıdır." ifadelerini kullandı.